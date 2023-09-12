Rus mankenin evinde milyonluk hırsızlık: Polis inceleme başlattı

7 Eylül'de, Merkez Mahallesi'ndeki rezidansta bulunan evinden öğle saatlerinde ayrılan Rus manken Aleksandra Seriakova akşam üzeri evine döndü.

Bu sırada evin kapısında herhangi bir zorlama olmadığını gören Seriakova, bir süre evde kaldıktan sonra SPA'ya gitmek için buradan ayrıldı.

Tekrar evine döndüğünde salon masasında bulunan kutudaki küpesini görememesi üzerine durumdan şüphelenen Seriakova, evde detaylı kontrol yaptı.

Salondaki kırmızı para kutusunda bulunan 15 bin avro, 5 bin Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi ile televizyon alt ünitesinde kutu içinde bulunan 500 bin lira değerinde olduğunu belirttiği pırlanta kolyesinin olmadığını fark etti.

Seriakova, evine hırsız girdiği gerekçesiyle durumu polise bildirdi.

Olay yerinde bir süre inceleme yapan ve güvenlik kamera görüntülerini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.