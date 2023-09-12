6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

Operatör, kazayı yara almadan atlattı. Binanın çökme anı ve iş makinesinin devrilme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte, enkaz kaldırma çalışmaları gece ve gündüz aralıksız devam ediyor.

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