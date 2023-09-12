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6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

Hatay'da 6 katlı bir binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 22:19, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 22:20
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6 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte, enkaz kaldırma çalışmaları gece ve gündüz aralıksız devam ediyor.

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde akşam saatlerinde 6 katlı ağır hasarlı bir binanın iş makinasıyla yıkımı esnasında bina iş makinesinin üzerine çöktü.

Operatör yara almadan kurtuldu

Operatör, kazayı yara almadan atlattı. Binanın çökme anı ve iş makinesinin devrilme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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