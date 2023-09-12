Özgür Özel CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu görüşme gerçekleştirdi. Özel, 15 Eylül Cuma günü kurultay sürecine dair bir basın toplantısı düzenleyecek. CHP Grup Başkanı Özel sosyal medya hesabından görüşme hakkında yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim. İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullandı.