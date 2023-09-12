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iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

Apple, kullanıcılar tarafından merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Öte yandan teknoloji devi iOS 17 ve watchOS10 işletim sistemlerinin de tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni işlemci A17 ile birlikte çıkış yapan iPhone 15 modellerinin satışa sunulacağı tarih ve Türkiye fiyatı belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 23:11, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 23:15
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iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni akıllı telefon modelleri iPhone 15 ile yeni akıllı saati Apple Watch Series 9'u tanıttı.

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook, California eyaletinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mac'e yönelik yeni güncellemeleri paylaştı. Cook, Apple Watch ile iPhone'u nasıl daha ileri taşıdıklarını anlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte verilen bilgilere göre, Apple Watch Series 9, S9 çipi ile gelecek. Yeni seri, tüm gün 18 saatlik pil ömrünün korunmasına imkan verecek ve Siri'den bir şey talep edildiğinde daha hızlı çalışacak.

Yeni Apple Watch kullanıcıları, NameDrop özelliği ile bilgilerini birbirleriyle paylaşabilecek ve akıllı saat, iPhone'un yerini tespit edebilecek. Kullanıcılar, saate dokunmaları gerekmeden baş ve işaret parmaklarını birbirine çift tıklayarak gelen aramaları cevaplayabilecek, alarmlarını erteleyebilecek.

Series 9 modeli 5 renk seçeneğine sahip olacak. Sürdürülebilir olması adına yeniden tasarlanan Apple Watch kayışları yüzde 82 geri dönüştürülebilir iplikten olacak.

Özellikle sporcular için geliştirilen Apple Watch Ultra 2 de etkinlikte tanıtılırken, yeni ürün ekran parlaklığı ile öne çıkacak. "Apple Watch Series 9" 399 dolar, "Apple Watch Ultra 2" de 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

- iPhone 15

iPhone 15'in çerçeveleri bir önceki modele oranla daha ince ve parlaklığı iPhone 14'ün 2 katı olacak. Siyah ve beyazın yanı sıra pastel tonlarda pembe, sarı ve yeşil renklerde satışa sunulacak. iPhone 15, 48 megapiksel kamera kullanacak.

Daha büyük olan "iPhone 15 Plus" modeli aynı zamanda daha uzun pil ömrü sunacak.

Geçen yıl, akıllı telefonlar gibi kişisel cihazların varsayılan olarak USC-C şarjını kullanmasını gerektiren Avrupa Birliği kararına "uymak zorunda kalacağını" belirten Apple'ın tanıttığı yeni iPhone modeli, USB-C şarj bağlantı noktasına sahip olacak.

iPhone 15, 799 dolardan, iPhone 15 Plus da 899 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

- iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro'nun yan tarafında yer alan "Action Button" tuşu, birçok işlemi yapmaya imkan verecek. Telefon, yeni titanyum tasarımı sayesinde hafifleyecek.

A17 Pro çipi ile gelen iPhone 15 Pro, birçok işlemin daha hızlı yapılmasına olanak tanıyacak, otomatik düzeltme, görselden bir şeyler silme gibi işlemleri yapabilecek ve yeni çip yüksek performansta mobil oyun performansı sunacak.

iPhone 15 Pro, üç kat daha iyi zoom yapabilecek. iPhone 15 Pro 999 dolardan, iPhone 15 Pro Max ise 1199 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Apple'ın tanıttığı yeni ürünler, 22 Eylül'den itibaren satışa sunulacak.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

iPhone 15'in Türkiye fiyatı 49.999 TL olarak açıklandı.

Öte yandan iPhone 15 Plus'ın ise 55.999 TL başlangıç fiyatı bulunuyor.

Türkiye'de önsipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Titanyum kasaya sahip iPhone 15 Pro'nun Türkiye fiyatı 64.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 15 Pro Max'in ise 76.999 TL'den ön siparişe açılacağı belirtildi.

Türkiye'de önsipariş tarihleri 22 Eylül olarak belirtildi.

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