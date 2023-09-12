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Ersin Tatar: e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umuyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yakın gelecekte e-Devlet Kapısı'nın Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de hayata geçmesini, bununla daha verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasını umduklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 23:19, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 23:18
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Ersin Tatar: e-Devlet Kapısı'nın KKTC'de de hayata geçmesini umuyoruz

Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Lefkoşa'da bir otelde bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde açıklama yapan Tatar, Yılmaz'ın KKTC ekonomisinin güçlenebilmesi için yapacağı katkıların çok önemli, yönlendirmelerinin kıymetli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ülkedeki doğal kaynakların, denizin ve güneşin KKTC'ye avantaj sağladığına fakat iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın tehlike yarattığına işaret eden Tatar, "Bu küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle parasını verseniz dahi gün gelir gıda bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

Tatar, ülkedeki tarımsal faaliyetlerin yönlendirilmesiyle, tarımcılar, hayvancılar ve çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesinin sağlanacağını belirterek, daha üretken bir yapı ile mevcut faaliyetlerin daha uygulanabilir hale geleceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve diğer komşu ülkelerle rekabet içerisinde olduklarının altını çizen Tatar, kaynakların verimli kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, imzalanan ekonomik ve mali işbirliği protokollerinin daha verimli bir yapının ortaya çıkmasını sağlayacak anlayışla yazıldığına işaret ederek, bu anlayışın geliştirilmesinin KKTC ekonomisinin sürdürülebilir yapıya ulaşması için fevkalade önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkenin sağlık, eğitim ve altyapı giderleri olduğunu hatırlatan Tatar, teknolojinin yardımıyla ülkedeki bütün gelirlerin kaydedilmesi ve devletin bunlardan pay almasının gerekliliğini vurguladı.

Tatar, yakın gelecekte e-Devlet Kapısı'nın Türkiye'de olduğu gibi KKTC'de de hayata geçmesini, bununla daha verimli bir devlet yapısının ortaya çıkmasını umduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı'nda kazanılan statünün sürdürülmesi için daha güçlü bir devlet yapısının gerektiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

"KKTC, ekonomik yapısını güçlendirerek halkımıza o umudu verebilmek, gençlerimize daha güvenli bir gelecek ve burada istihdamıyla, katma değeriyle kendi ayakları üzerinde durabilen, yatırımlarını kendisinin yaptığı bir devlet mekanizmasının zaman içerisinde oluşturulması en büyük temennimiz ve dileğimiz."

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