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Kılıçdaroğlu yanıtladı: İmamoğlu aday gösterilecek mi?

CHP'nin İBB adayının Ekrem İmamoğlu olduğu kesinleşti. Kılıçdaroğlu, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" dedi.

Haber Giriş : 12 Eylül 2023 23:52, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 23:55
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Kılıçdaroğlu yanıtladı: İmamoğlu aday gösterilecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sunucu İpek Özbey'e konuştu.

"Sayın Kılıçdaroğlu, sizce CHP değişmeli mi?" sorusunu yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

* Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde değişime kapalı bir parti olmamıştır. Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler. CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız.

"ELBETTE İMAMOĞLU ADAYIMIZ"

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusuna, ise, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diye yanıt verdi.

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