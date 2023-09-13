Hac ön kayıtları başladı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında yapılabileceğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 07:43, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 07:33
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül- 11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecek" dedi.