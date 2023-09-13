'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
Okulların açılmasına az bir süre kala açık liselere geçişe engel getirilmesi kafa karışıklığıyla beraber tepkilere yol açtı. Çocuklarını açık liseye ve Kur'an kurslarına vermek isteyenler çözüm bekliyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 08:00, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 08:09
Türkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'ın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, okulların açılmasına az bir süre kala açık liselere geçişler zorlaştırıldı. Bundan sonra, istisnai durumlar hariç açık liselere geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf tutulacak.
Bakanlığın kararını duyurmasının üzerinden günler geçti. Ancak düzenlemenin detayları netleşmedi. Belirsizlik tartışmaları da beraberinde getirdi.
Çocuğunu açık liseye kaydetmek veya hafızlık ve Kuran kurslarına yazdırmak isteyen aileler kendilerine örgün eğitimin mecbur bırakıldığını belirterek tepki gösterdi.