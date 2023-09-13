Sahte para basıp piyasaya süren şebekeye operasyon: 3 gözaltı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 09:44, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 09:45
- İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sahte para basıp piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Baskında 2 milyon 300 bin sahte dolar, 118 bin sahte euro ile bir para sayma makinesi ele geçirildi.