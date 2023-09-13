Şanlıurfa'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 10:37, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 10:58
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin Yolgider Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adreste yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.