Şanlıurfa'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin Yolgider Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.

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