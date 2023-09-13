Adana'da yasa dışı silah üreten 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da bir adrese düzenlenen operasyonda 45 tabanca, 1 av tüfeği ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 11:40, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 11:43
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki bir adreste kurulan atölyede yasa dışı silah imalatı yapıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler ruhsatsız 45 tabanca, 1 av tüfeği ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.
Adresteki şüpheliler Mahmut K. ile Cumali K, kardeşleri Cengiz ve Ramazan K. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan Mahmut K, Cumali K. ve Cengiz K. tutuklandı, Ramazan K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.