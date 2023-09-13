2023-YKS Milli Sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 4-8 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye 15-21 Eylül tarihleri arasında başvurmaları gerekiyor.