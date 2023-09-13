MİT tırları görüntülerinin yayınlanması davasında yeni gelişme

MİT Tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya açık oturum olacak şekilde başlandı. Mahkeme, daha önce yapılan duruşmaların kapalı oturum şeklinde yapıldığını ancak kapalı oturum yapma gereğinin ortadan kalktığını belirterek duruşmaların açık yapılmasına oy birliği ile karar verdi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

''Yargıtay'ın bozma kararını ağır bulmaktayım''

Duruşmada savunma yapan sanık Erdem Gül, ''Ben gazetecilik yapmaktayım. Yargıtay'ın bozma kararını ağır bulmaktayım. Bu sebeple eski hükümde direnilmesini talep ediyorum'' dedi. Mahkeme heyetince Yargıtay'ın bozma ilamına uyulduğu belirtilerek duruşmaya devam edildi.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Enis Berberoğlu hakkında kovuşturmanın devamı için TBMM Genel Kurulu tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir karar verilmesi gerektiğini belirtti. Savcılıkça açıklanan mütalaada, ''Söz konusu durumda kovuşturma şartı olduğu anlaşılmakla, sanık Enis Berberoğlu yönünden durma kararı verilmesine karar verilmesi, sanık Erdem Gül yönünden ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep olunur'' ifadeleri kullanıldı. Sanık Enis Berberoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin durma kararı yönündeki mütalaaya katıldıklarını söyledi.

Berberoğlu hakkında durma kararı verildi

Kararını açıklayan mahkeme, milletvekili dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan tekrar milletvekili seçilen ve görevini sürdüren sanık Enis Berberoğlu hakkında dokunulmazlığını yeniden kazandığı gerekçesiyle yargılamanın durmasına hükmetti.

Dokunulmazlığın kaldırılması için yazı yazılacak

Heyet aynı zamanda, sanık Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesine de karar verdi.

Gül'ün dosyası ayrıldı

Mahkeme, sanık Erdem Gül'e ilişkin ise henüz mütalaa verilmemiş olması ve diğer sanıkla ilgili durma kararı verilmiş olmasını da dikkate alarak Gül'ün dosyasının ayrılmasına karar verdi.