KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Bakan Tunç: Tanrıkulu'nun fezlekesi en kısa sürede Bakanlığa gönderilecek
Bakan Tunç: Tanrıkulu'nun fezlekesi en kısa sürede Bakanlığa gönderilecek
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
'23 kez değiştirilmiş olsa da elimizdeki metin hala bir darbe anayasasıdır'
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Yangın, sel, heyelan... DASK'ta kapsam genişliyor
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
YKS maratonunda ikinci şans döneminde 163 bin kontenjan
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Çay zammı 100 günde yüzde 100'e yaklaştı
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Kovid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlığa neden oluyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını, ilk yerleştirme oranının yüzde 87 olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 14:06, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 15:05
Yazdır
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Cebeci Site Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Bak, yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Bak, "Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki en yakın yurda yerleştirildiler." ifadelerini kullandı.

Bak, yurt kapasitesinde geçen yıla oranla artış yaşandığına işaret ederek, "An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC'de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız. 2002 yılında ülkemizde 190 yurt ve 182 bin 258 yatak sayısı ile hizmet verildiğini de yeri gelmişken hatırlatmak isterim." diye konuştu.

"Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt sistemini yönetiyoruz." diyen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Yalnız barınma değil; beslenme, güvenlik, hijyen, sosyal, sportif, kültürel alanlarda da öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı. 22 yıl evvel yurtlarda en temel ihtiyaç olan sıcak suya bile belirli gün ve vakitlerde erişilebiliyordu. Banyo ve tuvaletler odaların dışında ve yüzlerce kişinin ortak kullanımındaydı. Beslenmeden hijyene, sosyal alanlardan ders çalışma alanlarına kadar imkanlar kısıtlı ve zayıftı. Ama bugün yurtlarımızın ulaştığı nokta, milletimizin her bir ferdi için gurur vesilesidir. Öyle ki Türkiye'nin dünü ile bugünü arasındaki farkı görmek için GSB yurtları en iyi referanslardan biridir. Geldiğimiz bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleri var. Öğrencilerimizin, gençlerimizin imkanlarının artması, güçlendirilmesi konusunda kendileri her daim yolumuzu açmış, öncülük etmişlerdir. Bu sayede yurtlarımız yalnız öğrencilerimize değil, zor zamanlarda milletimizin tümüne kapılarını açmış, yuva olmuştur. Pandemide, depremlerde, yangınlarda ve sel felaketinde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Yurtlarımızın sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde bunu gerçekleştirdik."

2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranını paylaşan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler." şeklinde konuştu.

- Depremden etkilenen öğrenciler öncelikli gruba dahil edildi

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlarına yerleştirdik. Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için 'eğitimin çevrim içi yapılması' kararı doğrultusunda, söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde, Bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir. Ben, bu vesileyle yurtlarımıza yerleşen tüm öğrencilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize 'hoş geldiniz' diyorum. Evinizin sıcaklığını aratmayacak, güçlü bir aidiyet hissedeceğiniz yurtlarımızda sizleri heyecanla bekliyoruz."

Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama

Bu Habere Tepkiniz