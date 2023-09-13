Silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı
Samsun'da silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 14:08, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 14:57
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Doktor M.E, Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'nda yürürken şüpheli G.E. tarafından silah tehdidiyle aracına alınarak kaçırıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belirlenen aracı Samsun-Ankara kara yolunda durdurarak M.E'yi kurtardı.
Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.