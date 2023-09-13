Silah tehdidiyle kaçırılan doktor kurtarıldı

Bu sırada olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Doktor M.E, Atakum ilçesi Cağaloğlu Bulvarı'nda yürürken şüpheli G.E. tarafından silah tehdidiyle aracına alınarak kaçırıldı.

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