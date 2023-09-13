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İmamoğlu: Genel başkanımızın destek vermesi sevindiricidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeniden adaylığıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının sorulması üzerine, "Bu yolculuğuma tabii ki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 14:36, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 14:52
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Ekrem İmamoğlu, Elektrikli Otobüs tanıtım toplantısına katıldı. İmamoğlu, tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığıyla ilgili açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu, "Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın aslında seçim çalışmanın içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibarıyla başlar. Bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor. Hiç hız kesmedik. Seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğiz. Elbette ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir evladı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Ben tabii bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabiiki sayın genel başkanımızın bir destek vermesi ve 'Adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, değerli bir tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların başında genel Başkanımızın bu kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra hani tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun. Zaten dediğim gibi ilk seçimden itibaren hiç gaz kesmeden bu yerel mücadeleyi sürdürüyoruz" dedi.

"SAYIN GENEL BAŞKAN İLE DİYALOĞUMU HİÇ KESMEDİM"

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'un programlarından haberdar edilmediğiniz, davet edilmediğiniz söylenmişti" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Yani bu sorunun muhatabı değilim. Daha önce bir gazeteye vermiş olduğum beyan dışında ilave bir beyanım bugün olmayacak" cevabını verdi. İmamoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" sorusuna ise "Telefonda yani görüşüyorum, her zaman görüşüyorum. Konuda hangi konuda kafamda bir soru işareti var ise ya da öğrenmesini istediğim bir husus var ise sayın genel başkanımızla, 28 Mayıs itibariyle 29 Mayıs'tan beri bugüne kadar her konuda ama yüz yüze ama telefonla bazen yazışarak diyaloğumu hiç kesmedim" diye konuştu.

"BEN SAYIN AKŞENER'İN KAPILARI KAPATTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İYİ Parti lideri Sayın Akşener'le bir görüşmeniz oldu mu?' sorusuna da, "Sayın Akşener'le biz seçimden sonra farklı konularda birkaç kez görüştük, telefonla görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz ya da bir diyaloğumuz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerini olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmek, diyalog kurmak daha önce olduğu gibi isterim" yanıtını verdi.

Akşener'in ittifak konusundaki açıklamalarının sorulması üzerine de İmamoğlu, "Sayın Akşener'in ben açıklamalarını ilgiyle takip ediyorum. Özenle izliyorum ve dinliyorum. Ben Türkiye'nin, ülkemizin geleceğine dair hele hele İstanbul'un geleceğine dair ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir. Bunu herkes biliyor. Bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Ben az önce sizin ifade ettiğiniz gibi kapıları kapattığı düşüncenize de katılmıyorum" şeklinde konuştu.

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