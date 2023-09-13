İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı

Teklifte, İBB'nin Yuvamız İstanbul kreşinin aylık 940 lira olan ücretinin yüzde 27,65 artışla 1200 lira olması, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 liraya yükseltilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, yükseköğrenim öğrenci yurtlarındaki aylık 950 lira olan ücretin, yüzde 36,84 artışla 1300 lira olması kararlaştırıldı.

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