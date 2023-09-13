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Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamalarının kurulacak bir komisyon huzurunda 45 dakikalık bir mülakatla yapılacağını ifade etti. Bu değerlendirmenin öncelikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kamuoyuna verdiği 'kamuya işe alımları mülakatı kaldırarak gençlerimizin yazılı sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız' beyanı ile çeliştiğini ifade ediyoruz." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 15:57, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 16:03
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Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!

Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmen atamalarında yeniden mülakatın belirleyici olacağı bir kurgunun dile getirilmesinin eğitim çalışanlarında ve öğretmen adaylarında asla yadırganmayacak bir endişe ve huzursuzluğa neden olduğunu söyledi.

"MEB'in mülakat geçmişi hiç de masum değildir"

Başkan Geylan, "

Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamalarının kurulacak bir komisyon huzurunda 45 dakikalık bir mülakatla yapılacağını ifade etti. Bu değerlendirmenin öncelikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce kamuoyuna verdiği 'kamuya işe alımları mülakatı kaldırarak gençlerimizin yazılı sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız' beyanı ile çeliştiğini ifade ediyoruz. Özellikle eğitim çalışanları 'mülakat' uygulamasının eziyetini yaşamış ve uzun yıllar bu travmanın olumsuz etki ve sonuçlarını bizzat tecrübe etmiş bir camiadır. İşe alımlardan görevde yükselme ve yönetici atamalarına varıncaya dek MEB'in mülakat geçmişi hiç de masum değildir. Hatırlıyoruz, o sözlü sınav süreçlerinde sendikal, sosyal, siyasal yapıların iradesiyle listeler havada uçuşmuş, hak edenin hak ettiğini alamadığı emsaller yaşanmıştır.

Sahanın psikolojisi bu haldeyken, öğretmen atamalarında (ve belki de diğer başka süreçlerde) yeniden mülakatın belirleyici olacağı bir kurgunun dile getirilmesi, eğitim çalışanlarında ve öğretmen adaylarında asla yadırganamayacak bir endişe ve huzursuzluğa neden olmuştur. Sayın Bakanın, öğretmenin niteliğini koruma gayesiyle yaptığı değerlendirmenin pratiğe yansımasının iyi hesap edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre de ülkemizin geleceğini inşa eden öğretmenlerimizin en donanımlı şekilde yetiştirilmesi elzemdir. Ancak bunun için ilk yapılması gereken, öğretmen yetiştirme sürecinin masaya yatırılmasıdır

" diye konuştu.

"Birçok sıkıntıya sebep olacak"

Başkan Geylan, sendikalarının düzenlediği 'Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı' sonuç raporlarına da yansıdığı gibi öncelikle öğretmen liselerinin yeniden açılması gerektiğini ifade ederek, "

Öğretmen olma arzu ve hedefindeki öğrencilerimiz öğretmen liselerine yerleşsin. Orta öğrenim düzeyinde bu hedefinde bir sapma olmayan mezunlarımız yine öğretmen olma arzu ve hedefiyle eğitim fakültelerine yerleşsin. Eğitim fakültelerimizin son sınıflarını tam zamanlı olarak sahada, okulda geçiren öğrencilerimiz hala öğretmen olma duygu ve hedefini taşıyorsa öğretmen adayı olarak fakülteden mezun olsunlar. İşte böylesi bir duygu ve donanımla eğitim fakültesini bitiren mezunlarımız zaten gerçek anlamda 'nitelikli öğretmen' olarak eğitim sistemine dahil olurlar. Sayın Bakanın, 45 dakikalık mülakatla amaçladığı ölçme, işte bu 9 yıllık lise ve üniversite eğitim sürecinde zaten sağlıklı şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Öte yandan onlarca branşta 30-40 bin öğretmen alımın yapılacağı bir mülakat sürecinin, fiziken yürütülmesi de hesap edilebilecek ya da edilemeyen birçok sıkıntıya neden olacaktır. Her bir adayın 45 dakika mülakata tabi tutulacağı mülakatlarda, liyakatli komisyonların yeterince oluşturulması, o komisyonların belki de haftalar sürecek değerlendirme süreçleri de çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır

" dedi.

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