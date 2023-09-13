Maden ocağında 3 işçiyle iletişim sağlandı, bir işçi ağır yaralı
Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin hayatını kaybettiği bildirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 16:06, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 16:47
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.
Bakan Koca son durumu sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı:
Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle, 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük.