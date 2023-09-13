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FETÖ sanığı eski Tuğgeneral'in ev hapsi devam edecek

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, FETÖ üyeliği ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 16:36, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 16:51
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FETÖ sanığı eski Tuğgeneral'in ev hapsi devam edecek

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cankıymaz ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, önceki celse istenilen bilirkişi raporunun dava dosyasına geldiğini bildirdi.

Söz alan sanık Cankıymaz, gelen rapora ilişkin detaylı savunma yapabilmek için süre talebinde bulundu.

Aylardır ev hapsinde bulunduğunu ve bu durumun sosyal hayatını olumsuz etkilediğini öne süren Cankıymaz, oğluna kız istemeye gitmek için "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da müvekkiline uygulanan adli kontrol tedbirinin değiştirilmesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğuna ve yurt dışına kaçarken yakalandığına işaret ederek, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesi yönünde görüş verdi.

Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmetti.

Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına 6 Aralık'ta devam edilecek.

- Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Eski MSB Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken Edirne sınırında yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2021'deki celsede Cankıymaz'ı tahliye etmiş, başsavcılığın itirazı üzerine sanık ertesi gün tutuklanmıştı. Cankıymaz, 5 Nisan 2022'de, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla yeniden tahliye edilmişti.

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