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Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu: Kaza anında başımı çarptığım için ufak bir kızarıklık oluştu. Onun haricinde bir sıkıntım yok

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 17:00, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 17:01
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Kastamonu Belediye Başkanı'nın bulunduğu panelvan otomobille çarpıştı

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu'nun bulunduğu panelvanın çarpıştığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Vidinlioğlu'nun bulunduğu Mehmet Ulusoy'un kullandığı 37 BA 403 plakalı panelvan, Kastamonu-Ankara kara yolu Kayı köyü mevkisinde Şerafettin Kubal (64) idaresindeki 06 BN 1444 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Şerif Kubal (62) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı Vidinlioğlu ve panelvanda bulunanlar yara almadan atlattı.

Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Başkanlık seçimi sonrası İl Genel Meclisi Başkanlığı Salonu'nda gazetecilere, kazanın Ankara'dan döndükleri sırada yaşandığını söyledi.

Kazaya tali yoldan çıkan bir otomobilin sebep olduğunu belirten Vidinlioğlu, "Tali yoldan çıkan araçta iki yaralı var ama durumları iyi. Arabayı kullanan hacı amcanın sağ elinde birazcık kanaması vardı, onun dışında da bir şey yok. İyiydi, sıkıntı yok ama tabii arabada ne kadar hasar var onu da bilmiyorum. Araba ters döndü. Biz de iyiyiz çok şükür." dedi.

Kendisinde önemli bir şey olmadığını anlatan Vidinlioğlu, "Kaza anında başımı çarptığım için ufak bir kızarıklık oluştu. Onun haricinde bir sıkıntım yok. Allah beterinden saklasın." ifadelerini kullandı.

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