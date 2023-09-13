13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
İstanbul'a suya zam yapıldı
İstanbul'a suya zam yapıldı
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
Sendika'dan Mülakat açıklaması: MEB'in geçmişi hiç de masum değildir!
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İBB'nin öğrenci yurtlarına yüzde 36,84 zam yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kaymakamlık sınavı açıklaması
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Tanrıkulu hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütlerinin nefesini keseceğiz
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Ara buluculuk sistemine yoğun talep: 10 günde 7 bin 651 başvuru
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Okul kaymakamlığa verildi: Dersler 21.45'te bitiyor
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
Güvenlik korucusu ev sahibi ile yakınları, kiracı polisi dövüp silahını gasbetti
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
İkinci el otoda ilana çıkan her 10 araçtan 3'ü satıldı
Konut kredilerine sınır geliyor
Konut kredilerine sınır geliyor
GSB personel alım sonuçları açıklandı
GSB personel alım sonuçları açıklandı
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Bakan Tekin'den öğretmenlere: Sadece zihinlere değil kalplere de dokunun
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Motorinin ardından bir zam da benzine bekleniyor
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
Depolarda kalan 150 bin ton zeytinyağı bozuldu!
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
KKM'ye girerken kazanan çıkarken de kazanacak
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
'Açık lise'de kafalar karışık: Öğrenciler ve veliler beklemede
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
Cumhur İttifakı'nda beldelere kadar iş birliği gündemde
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
iPhone 15'in satış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu
Akaryakıta çifte zam geliyor
Akaryakıta çifte zam geliyor
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Eğitim Bir-Sen'in bugüne kadar mülakat ile ilgili açıklamaları
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Konutta fahiş fiyata 349 bin TL para cezası
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa için siyasilere çağrı
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
Bakan Bolat: Otomotiv sektöründeki piyasa bozucu işlemleri düzelttik
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
YKS ek yerleştirme tercih süreci başladı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Borsada yatırımcı rekoru kırıldı: Bir ayda 2 milyon kişi arttı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Çekimi ile görev yeri belirlenen hekimlerin 1812'si uzman tabip ve 11 bin 623'ü tabiplerden oluşuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 17:07, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 17:08
Yazdır
13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi'nin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı.

Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.

Bu Habere Tepkiniz