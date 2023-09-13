Uzman müfettişler, Zonguldak'ta maden ocağındaki kazayı araştırmak üzere olay yerine ulaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'taki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili araştırma yapmak üzere uzman müfettişlerin olay yerine ulaştığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 17:38, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 17:39
Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte vefat eden işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Yaralı işçilere de acil şifa dileğinde bulunan Işıkhan, "Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal etmişlerdir." ifadelerini kullandı.