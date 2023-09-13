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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,79 değer kaybederek günü 8.013,89 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 18:23, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 18:28
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,74 ile metal, ana sanayi oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti.

Aynı dönemde değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Çekirdek enflasyon, aylık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, enflasyon verilerinin yatırımcıların Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağına ilişkin beklentilerini değiştirmediğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantısında yüzde 97 ihtimalle faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülmeye devam edildi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de ÜFE, perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, Japonya'da sanayi üretiminin takip edileceğini bildiren analistler, ECB'nin yarın yapılacak toplantıda faiz artırımlarına devam ederek sıkı para politikasını sürdürebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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