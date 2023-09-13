Enis Berberoğlu'nun 'örgüte yardım' davasında durma kararı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan yargılandığı davanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmesine başlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Sanık Enis Berberoğlu'nu ise avukatı temsil etti.

Mahkeme başkanı, sanık Enis Berberoğlu'nun 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildiğine dair TBMM'nin resmi internet sitesinden alınan çıktının dosya içerisine konulduğunu tutanağa geçirdi.

Başkan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 20 Aralık 2022'de sanıklar hakkında verilen hükümlerin bozulmasına karar verildiğinin anlaşıldığını tutanağa yazdırdı.

Duruşma savcısı, bozma ilamına uyulmasını talep etti.

Bozma ilamına karşı görüşü sorulan sanık Erdem Gül, gazetecilik yaptığını, Yargıtay'ın bozma kararını ağır bulduğunu belirterek, eski hükümde direnilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.

- Savcılık Berberoğlu hakkında durma kararı verilmesini talep etti

Mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Enis Berberoğlu hakkında kovuşturmanın devamı için TBMM Genel Kurulu tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir karar verilmesi gerektiğini, söz konusu durumun da kovuşturma şartı olduğu anlaşıldığından Berberoğlu yönünden durma kararı verilmesini istedi.

Savcı, sanık Erdel Gül yönünden ise dosyanın tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilmesi talep etti.

Söz verilen sanık Erdem Gül, Yargıtay'ın bozma kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Sanık Enis Berberoğlu'nun avukatları da, durma kararı verilmesi yönündeki mütalaaya katıldıklarını bildirdi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Enis Berberoğlu hakkında "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan dava açılmış olsa da, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlığını tekrardan kazandığı gerekçesiyle, hakkındaki yargılamanın durmasına karar verdi.

Heyet, karar kesinleştiğinde sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak fezleke düzenlenmesinin istenmesine hükmetti.

Sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliği sıfatının sona ermesi durumunda dosyanın resen yeni esasa kaydedilmesini kararlaştıran heyet, yargılamaya da yeni esasa kaydedilen bu dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Erdem Gül ile ilgili henüz esas hakkındaki mütalaanın verilmediği gerekçesiyle dosyanın ayrılmasına hükmetti.

- Yargılama süreci

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutukladı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti.

- İstinaf, "casusluk" değil, "gizli bilgileri açıklamak" suçu dedi

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtaya gönderdi. Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

- Temyiz süreci devam ederken yeniden milletvekili seçildi

Enis Berberoğlu, dosyanın temyiz incelemesi devam ederken, 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday oldu ve tekrar milletvekili seçildi.

Berberoğlu'nun avukatları, tekrar milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durdurulmasına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ancak dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 19 Temmuz 2018'de bu talebi reddetti, tekrar seçilen Enis Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağına ve yargılamaya devam edilmesi gerektiğine karar verdi. Buna yapılan itiraz da 17. Ceza Dairesince 10 Eylül 2018'de reddedildi.

- Yargıtay 20 Eylül 2018'de onamıştı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Berberoğlu'na, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını 20 Eylül 2018'de onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi. Bu karar üzerine Berberoğlu, aynı gün cezaevinden tahliye edildi. Berberoğlu, 1 Ekim 2018'de TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etti.

Berberoğlu, 4 Haziran 2020'de milletvekilliğinin düşürülmesinin ertesi günü İstanbul'daki evinde gözaltına alınarak yeniden tutuklandı. Berberoğlu, Kovid-19 pandemisi önlemleri kapsamında açık cezaevlerinin kapalı olması nedeniyle izinli çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi, 17 Eylül 2020'de Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İstanbul 14 ACM, Berberoğlu'yla ilgili olarak, 13 Ekim 2020'de yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı kararına karşı, 15 Ekim 2020'de bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edildi. Mahkeme, 23 Ekim 2020'de "karar verilmesine yer olmadığı" yönünde hüküm kurarken, 26 Ekim'de Berberoğlu'nun avukatları yeniden AYM'ye başvurdu.

AYM, 21 Ocak 2021'de Berberoğlu hakkında yeniden ihlal kararı verdi. Kararın bir örneği, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için İstanbul 14. ACM'ye gönderildi. Mahkeme, 8 Şubat 2021'de Berberoğlu hakkında savcılıkça yapılan yeniden yargılama talebinin kabulü ve infazın durdurulmasına karar verdi. Heyet ayrıca, Berberoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesini talep etti.

İstanbul 14. ACM, 9 Şubat'ta Berberoğlu hakkında 3 ayrı suçtan hazırladığı fezlekeyi TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi. Enis Berberoğlu hakkında verilen "yeniden yargılama ve infazın durdurulması" kararı ile ilgili başkanlık tezkeresi 11 Şubat'ta TBMM Genel Kurulunda okundu. Berberoğlu bunun ardından milletvekilliği vasfını yeniden kazandı.