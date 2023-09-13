Sağlık Bakanı Koca'dan, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte yaralananlara ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer 3 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Koca, Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte yaralananların durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük olayı sebebiyle yaralanan 2 kişi ile olay mahallinde ayağından yaralanan 1 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Diğer 3 kişinin tedavisi acil serviste devam ediyor. Genel durumları iyi. İlk ambulansımız ilgili alana olayın akabinde 4 dakikada ulaştı. 11 ambulans, 2 UMKE Timi, 1 UMKE Acil Müdahale Aracı ile 45 sağlık personeli görevlendirildi. Sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları ise tamamlanmış durumda. Hastalarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."