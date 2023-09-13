Sakarya'da bisikletten düşen kişi yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Eylül 2023 22:59, Son Güncelleme : 13 Eylül 2023 22:47
Fatih Mahallesi'nden çarşı merkezine seyir halindeki Hasan Bayrak (57), henüz belirlenemeyen nedenle bisikletten düşerek kafasını yere çarptı.
Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde, Bayrak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bayrak'ın cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.