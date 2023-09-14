Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 07:43, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 07:46
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı.
"06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.