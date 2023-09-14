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Ev fiyatına tadilat! İthal malzeme ve usta fiyatları uçtu

Evlerine tadilat yaptırmak isteyenleri yüksek faturalar karşılıyor. Geçen yıla göre usta yevmiyeleri ve malzeme fiyatları 3'e katlandı. Bugün 100 metrekare bir dairenin komple yenilenmesi 500 bin liradan başlayıp 2 milyona kadar çıkıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 08:35, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 08:07
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Ev fiyatına tadilat! İthal malzeme ve usta fiyatları uçtu

İşçilik ve inşaat maliyetlerine gelen zamlardan sonra ev dekorasyon fiyatları uçtu. Bugün evini tadilat ile yenilemek isteyenler neredeyse evin yarısı kadar para harcıyor. Sadece 10 metrekarelik bir banyo yenileme için 75 bin lira fiyat veriliyor. Banyo dekorasyonunun metrekaresi 7.500 liraya tekabül ediyor.

Yapılacak olan işlemler arasında; yıkım söküm işleri, hafriyatın atılması, eski fayansların sökülmesi, elektrik tesisatı ve su tesisatı yenilenmesi, sıhhi tesisat, duşakabin, banyo dolapları montajı, klozet yapılması, havlupan yapılması gibi işlemler yapılıyor. Daha modern ve teferruatlı bir banyo talep edilirse rakam çok daha yükseğe çıkıyor.

USTA YEVMİYELERİ ARTTI

Mutfak tadilatı içinde yüksek faturalar çıkıyor. Örneğin 15 metrekare bir mutfağın dolapları ile birlikte komple yenilenmesi 60 bin lirayı geçiyor.

KAAN ZENGİNLİ-

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