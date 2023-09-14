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Atina yakınlarında tetikçi motosikletçilere pusu: Mesajla tuzağa çekilmişler

Atina yakınlarında öldürülen motosikletli tetikçi çetesi üyesi 6 kişinin, telefonlarına gelen mesajla evden çıktıkları ve 10 dakika sonra pusuya düştükleri öğrenildi. Tuzak olabileceği düşünülen "Bulunduğunuz yer deşifre oldu, o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler" mesajının kimden geldiği araştırılıyor. Olay sonrasında bir Türk'ün silahla birlikte yakalandığı ve cinayetle ilişkisinin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 08:55, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 08:29
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Atina yakınlarında tetikçi motosikletçilere pusu: Mesajla tuzağa çekilmişler

Yunanistan'daki saldırı, çetenin daha önceki infazlarını akıllara getirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 6 kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Yunan güvenlik birimleri cesetleri otopsi için Adli Tıp morguna kaldırdı. Motosikletli tetikçi çetesinin elebaşı olarak bilinen Barış Boyun'un 6 adamının önce tuzağa çekilip, ardından öldürüldükleri üzerinde duruluyor. 6 kişinin öldürüldüğü saldırıdan 10 dakika önce, çete üyelerinin telefonlarına "Bulunduğunuz yer deşifre oldu o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler" yazan bir SMS geldiği ortaya çıktı. Bunun üzerine aynı araçla evden çıkan çete üyeleri, yolda pusuya düşürüldü. 6 kişi iki profesyonel tarafından çapraz ateşle kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Tuzak olabileceği ifade edilen mesajın kim tarafından gönderildiği araştırılıyor.

SİLAHLI BİR KİŞİ YAKALANDI

Olay yerinde 9 mm çapında yaklaşık 70 boş kovan bulundu. 6 çete üyesinin baş ve göğüs kısmına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği belirtildi. Arabada sırt çantası dışında silah ya da herhangi bir suç unsuru bulunmazken, aracın da çalıntı olmadığı, Almanya'da yaşayan bir kişiye ait olduğu belirtildi. Olayın ardından Yunan polisi Portekiz pasaportu taşıyan Süleyman D. (32) adlı silahlı bir Türk'ü Atina Havalimanı'nda yakaladı. Tabanca balistik inceleme için kriminal şubeye gönderildi. Valizinde 9 mm çapında mermiler, birden fazla sahte pasaport ve kimlik çıkan şüphelinin cinayetle ilişkisinin olup olmadığı ve Türkiye-Yunanistan-Portekiz üçgenindeki bağlantıları inceleniyor.

1 AY ÖNCE GİTMİŞLER

Yunan polisi de maktuller hakkında önemli bilgilere ulaştı.

6 kişinin 12 Ağustos'ta Yunanistan'a geldikleri ve AIRBNB uygulaması üzerinden Paleo Faliro'da bir daire kiraladıkları ileri sürüldü. Maktullerin izini kaybettirmek, takipten kurtulmak için, cinayetin işlendiği noktaya yakın Loutsa bölgesinde bir eve yerleştikleri öğrenildi.

Ölen 6 kişiden 3'ünün "Ölüm Çetesi" olarak bilinen Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı çeteye üye olmaktan arandıkları ortaya çıktı. 3 kişinin Barış Boyun'a çok yakın isimler olduğu belirtilirken, öldürülen çete üyelerinin cinayet, yaralama, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet ve hırsızlık gibi suç kayıtları olduğu öğrenildi. Abdurrahman Tekru'nun (22) 25 suç, 16 aranma kaydı, Burak Tahmaz'ın (23) 32 suç, 6 aranma kaydı, Ozan Kaan Tozlu'nun (24) 13 suç, 2 aranma kaydı, Dorukhan Ersu Büyüktunç'un (31) 15 suç, 7 aranma kaydı, Ömer Kanza'nın (24) 6 suç kaydı ve 2 aranması olduğu belirtildi. Barış Çağrı'nın da birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Erdal Kılınç

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