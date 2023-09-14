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KYK yurtlarına rekor yerleştirme

KYK yükseköğretim yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk aşamada yüzde 87'lik bir yerleştirme yapılarak rekora imza attıklarını söyledi. 950 bin yatak kapasitesinin yakın zamanda 1 milyona ulaşacağını belirten Bak, başvuru sahiplerinin tamamının yerleştirileceğini vurguladı

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 09:10, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 09:13
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KYK yurtlarına rekor yerleştirme

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ankara Cebeci Site Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Bak, yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

822 YURT, 950 BİN YATAK

Bak, yurt kapasitesinde geçen yıla oranla artış yaşandığına işaret ederek, "An itibarıyla 81 il, 260 ilçe ve KKTC'de olmak üzere 822 yurt ve toplam 950 bin yatak kapasitesi ile gençlerimizin hizmetindeyiz. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var; onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Böylece kısa zaman içerisinde 1 milyon yatak kapasitesi hedefimize ulaşmış olacağız. 2002 yılında ülkemizde 190 yurt ve 182 bin 258 yatak sayısı ile hizmet verildiğini de yeri gelmişken hatırlatmak isterim." diye konuştu.

EN KAPSAYICI YURT SİSTEMİ

"Dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt sistemini yönetiyoruz." diyen Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti: "Yalnız barınma değil; beslenme, güvenlik, hijyen, sosyal, sportif, kültürel alanlarda da öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek imkanlarla hizmet veriyoruz. Yurtlarımızın standartları oldukça yüksek. Tercih edilme oranımız bu iddiamızın en açık ispatı.

22 yıl evvel yurtlarda en temel ihtiyaç olan sıcak suya bile belirli gün ve vakitlerde erişilebiliyordu. Pandemide, depremlerde, yangınlarda ve sel felaketinde yüz binlerce vatandaşımızı yurtlarımızda ağırladık. Yurtlarımızın sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde bunu gerçekleştirdik."

EN YÜKSEK YERLEŞTİRME ORANINA ULAŞTIK

2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranını paylaşan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-devlet üzerinden ulaşabilirler." şeklinde konuştu.

Üç şehre yerleştirme yapılmadı

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için 'Eğitimin çevrimiçi yapılması' kararı doğrultusunda söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir."

Mehmet Güney

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