Erdoğan çağrı yaptı, 'Anayasa' dosyası yeniden açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül darbe girişiminin yıldönümünde "sivil ve demokratik bir anayasa" talebini dile getirip muhalefete çağrı yaptı. Uzlaşma Komisyonu'nda çalışan AK Partili isimler Türkiye'nin neden yeni ve sivil bir anayasa yapamadığını, muhalefetin bu konudaki samimiyetsizliğini anlattı.

KOYUN KURT İLE GEZERDİ

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, sivil anayasa yapılamamasının sebebini Aşık Veysel'in "Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa" dizeleriyle anlattı. Çiçek, "Parlamentoda çok parçalı bir yapı var. Belli partilerin bir araya gelip ortak metin çıkarması mümkün olmayabiliyor. Herkes anayasa kendine göre değişsin istiyor. Böyle isteyip tavrında da ısrarlı davranınca uzlaşma sağlanamıyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI İHTİYACI ORTAYA KOYDU

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların yeni anayasa konusundaki ihtiyacı açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Çiçek, "Anayasa, dünyada bu kadar tartışıldığı halde, bu kadar süre yürürlükte kalan tek metin. Farklı zamanlarda yapılan değişiklikler Anayasa'yı daha da karışık hale getirdi.

Zamanın ruhu diye bir kavram var. Kanunların da anayasaların da ruhu var. Yürürlükteki anayasanın ruhu zamanın ruhuna uymuyor. Neresinden baksanız elinizde kalıyor" dedi.

ŞENTOP: BİZ SAMİMİYETİMİZİ GÖSTERDİK

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti olarak yeni bir anayasa konusunda ne kadar samimi olduklarını geçmişte defalarca gösterdiklerinin altını çizerek, "Anayasa değişiklik çalışmaları yapılırken partiler günlük siyasi tartışmalara göre pozisyon alıyor. Haklılık ve haksızlık ortadan kalkıyor. Yeni bir anayasa bu anlayış ile yapılamaz. 'Sadece benim dediğim olmazsa darbe anayasasına razıyım' derseniz yeni anayasa yapamazsınız" diye konuştu.

FARKLI YÖNTEMLER GELİŞTİRİLEBİLİR

Şentop, 2011-2012 yılları arasında çalışan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 60 civarında maddede mutabakat sağladığını, Erdoğan'ın "gelin uzlaştığımız maddeleri değiştirelim, uzlaşamadıklarımız 1982 Anayasasındaki hali ile kalsın" çağrısı yaptığını ancak muhalefetin buna da destek vermediğini hatırlattı. Şentop, "Herkes değişiklik yapılması konusunda mutabık. Partiler bir araya gelir, üzerinde anlaşılamayacak olan maddeler konusunda mevcut Anayasa hükümleri korunur. Pek çok farklı yöntem konuşulabilir. Yeter ki bu konuda samimi olunsun. Bugüne kadar değişiklik yapılamamasının nedeni samimiyetsizlik" mesajı verdi.

ZÜBEYDE YALÇIN