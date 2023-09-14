Silahlı saldırıda genç kız vurularak öldürüldü
Kayseri'de genç kız sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 09:08, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 09:10
Alınan bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi tabancayla ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen O.Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.