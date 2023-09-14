Silahlı saldırıda genç kız vurularak öldürüldü

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Anbar Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinden çıkan E.Ç'ye (18), sokakta bir kişi tabancayla ateş etti.

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