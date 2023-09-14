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NASA, merakla beklenen UFO raporunu yayımlayacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), UFO araştırma ekibinin elde ettiği bulguları tartışmak üzere bugün bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Meksika Kongre'sinde sergilenen ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki fosil, dünya gündemine oturmuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 09:46, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 09:59
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NASA, merakla beklenen UFO raporunu yayımlayacak



NASA, merakla beklenen UFO raporunu yayımlayacak
NASA'nın 2022'de görevlendirdiği bağımsız UFO çalışma ekibinin bulgularını tartışmak üzere NASA genel merkezinde bir basın toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.

Konu, uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyordu.

ABD'de "UFO" yerine "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) isimlendirmesi kullanılmaya başlamıştı.


"UZAYLI FOSİLİ" İDDİASI GÜNDEME OTURMUŞTU

Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi dünya gündemine oturmuştu.

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergilemişti.

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