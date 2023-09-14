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Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 azalışla 7.947,21 puana geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 13:27, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 13:27
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Piyasalarda gün ortası

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,68 puan değer kaybetti.

Dün 8.013,89 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,82 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 8.035,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.903,59, en yüksek ise 8.046,91 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 1,47, hizmetler endeksi yüzde 1,73 ve teknoloji endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Şişecam, İş Bankası (C), Enka İnşaat ve Türk Hava Yolları oldu.

- Altının onsu 1.906 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,65, bileşik getirisi yüzde 23,93 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9480 liradan, avro 28,9120 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.906 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,3 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.

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