Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

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