FETÖ hükümlüsü eski astsubay yakalandı
Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 11:03, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 11:04
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M'yi kent merkezinde yakaladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen eski astsubay A.M. işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.