Başkent'te Bylock kullanıcısı 11 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden 10'unun gözaltına alındığı operasyonda, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 11 kişiye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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