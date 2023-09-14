Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Vargas'a fahri hemşerilik beratı

Yarın yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Margas'a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.

Kendisine memleketinin sorulması ile 'Malatyalıyım' diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin gelen teklifi 15 Eylül'de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.

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