FETÖ üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Y.T, Ankara'da gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 12:48, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 12:49
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ üyeliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyle ilgili operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ evlerinde kalan, polis okulu öğrencileriyle ilgilenen, 2013 Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memurluğu sınav soruları ve 2011 KPDS Sonbahar sınav sorularını usulsüz ele geçirerek sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtmak suretiyle haksız menfaat temin etmekle suçlanan Y.T yakalandı.