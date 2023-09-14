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Ak Parti'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 14:46, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 15:12
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Emekli maaşlarına yönelik açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na konuyla ilgili bir talimat verdiğini hatırlatarak, "Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor" dedi.

'TARİH VE RAKAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Çalışmalar tamamlanmadan tarih ve rakam vermenin mümkün olmadığını belirten Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık.

Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor. Bu çalışma netleşmeden bir tarih ve rakam vermek şu anda mümkün gözükmüyor. Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor"

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de pazartesi günü katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "En düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yapıyoruz" demişti.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyleydi:

*Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var.

* En düşük maaş alan emeklilerimizin durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu, o çalışmaları yapıyoruz. O konuda da çok netiz. Burada önemli olan toplumun bütün kesimlerini enflasyona karşı korumamız.

* Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. (SÖZCÜ-DHA)

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