Aydın'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Söke ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu dağlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 15:31, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 15:33
Alınan bilgiye göre, Sazlı Mahallesi yakınlarındaki dağlık alandaki ağaçlar yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sarp arazideki yangını söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter ve uçaklar destek veriyor.