31 yaşındaki polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti

Cenaze törenine, polis memurunun babası Cumali, annesi Hatice, eşi Gülşah Aydoğan ve yakınlarının yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve mesai arkadaşları katıldı.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydoğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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