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İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo satıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 16:29, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 16:35
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İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre satışlar yüzde 1 artışla 125 bin 935 oldu. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.

Ocak-Ağustos 2023 dönemine yani 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde ise yüzde 13 artış gerçekleşti.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 76 pay aldı

İkinci el online pazarda ağustosta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 728 Volkswagen oldu. Bunu, 15 bin 735 adetle Renault ve 14 bin 64 adetle Fiat takip etti.

Satış sıralamasında 12 bin 4 adetle Ford, 7 bin 642 ile BMW, 6 bin 616 adetle Opel, 6 bin 411 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 898 adetle Peugeot, 5 bin 629 adetle Hyundai ve 4 bin 871 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 125 bin 935 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

Diğer yandan, ocak-ağustos döneminde de en çok satılan marka sıralaması Volkswagen, Renault ve Fiat şeklinde kayıtlara geçti.

Clio ilk sırada yer aldı

İkinci el online binek araç pazarında ağustosta toplam 103 bin 717 adet binek araç satışı gerçekleşti. Renault Clio 4 bin 911 adetle ağustos ayının en çok tercih edilen modeli oldu.

Clio'yu, 4 bin 818 adetle Passat, 4 bin 565 satışla Egea, 4 bin 539 adetle Megane, 3 bin 136 adetle Focus, 3 bin 123'le Corolla, 2 bin 654 adetle Astra, 2 bin 643'le BMW 5 Serisi, 2 bin 605 satışla BMW 3 Serisi ve 2 bin 537 satışla da VW Polo takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.

Yılın 8 aylık döneminde ise en çok tercih edilen modeller, Egea, Clio ve Passat oldu.

En çok tercih edilen hafif ticariler

Online pazarda geçen ay 22 bin 218 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo 3 bin 164 adetle ağustos ayında en çok tercih edilen model oldu.

Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 154 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 701 satışla üçüncü sırada konumlandı. Bu modelleri, 1.323 satışla VW Cady, 1.292 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.206 satışla VW Transporter, 1.073 satışla Ford Transit, 940 satışla Renault Kangoo, 727 adetle Citroen Berlingo ve 705 adetle Peugeot Partner izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73,3'ünü oluşturdu.

Ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise en fazla satılan hafif ticari araç modelleri Doblo, Fiorino ve Ford Transit/Tourneo Courier şeklinde sıralandı.

Türkiye pazarı satış hızı, ağustosta ortalama 57 gün olurken, en hızlı satılan marka 48 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 69 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra OEM'lerin kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek ilanı yeniden yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar "satış" olarak kabul ediliyor.

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