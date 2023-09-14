TRT Haber kameramanı Söylemez'in hayatını kaybettiği kazada şoför tutuklandı
Edirne'de, TRT Haber kameramanı Berk Söylemez'in yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 17:51, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 17:52
Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan taksi şoförü R.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen R.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.
Berk Söylemez, 27 Ağustos Pazar günü elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde, bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.
Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.