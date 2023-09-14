CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında fezleke düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Eylül 2023 18:01, Son Güncelleme : 14 Eylül 2023 18:03
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.