Erdoğan: Vakti geldiğinde ülkeyi yönetme sorumluluğunu gençlere bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması" programında konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Hiçbir zaman gençlerimize 'tıpış tıpış gideceksiniz' 'şöyle davranacaksınız' demedik. Hayatın her alanında gençlerimize destek olmanın gayreti içinde olduk. Bunun içinde eğitimi önceliklerimizin en başına aldık. Edirne'den Şemdinli'ye, Mersin'den Rize'ye, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına ülkemizin her köşesini temsil eden gençlerimizle bugün buradayız.

Biz artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye hizmet etme sorumluluğunu sizlere bırakarak kendi köşemize çekileceğiz, torunlarımızı seveceğiz. Kendinizi her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu kutlu emaneti teslim alarak daha ileriye taşıyacaksınız.

Milletimizi başka türlü alt edemeyeceğini görenlerin uzun zamandır değerlerimize saldırması bu yüzdendir. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'nin son iki asrı sürekli bir kavga, kayıp ve bedel ödemeyle geçmiştir. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar her cephede canını dişine takan milletimiz bedellerin en büyüğünü ödemiştir. Bugün olduğu gibi o günün mandacıları da boş durmuyordu. Mandacılara rağmen Milli Mücadele zafere ulaşmıştır.