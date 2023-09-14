Sivas Katliamı Davası zaman aşımından düştü

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmayı milletvekillerinden de izleyenler oldu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra katılanlara söz verdi.

Müştekiler, sanıkların insanlığa karşı suç işlediklerini, bu suçun zaman aşımına uğramayacağını belirtti.

Müşteki avukatları da dosyanın "insanlığa karşı işlenen suç" olarak değerlendirilmesini ve dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşme ihtimalinin ortadan kaldırılması gerektiğini bildirdi.

Mahkemenin firari sanıkların iadesini talep ederken yazdığı talepnamede zaman aşımı süresine atıf yapmasının ihsas-ı rey anlamına geldiğini savunan avukatlar, firari sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bülten talebinin yenilenmesini istedi.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023'de dolduğunu belirterek, davanın düşürülmesi yönünde görüş verdi.

Müzakerenin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Türk Ceza Kanunu'ndaki zaman aşımına ilişkin hükümleri dikkate alarak, kamu davasının üç sanık yönünden de düşmesine karar verdi.

Karar, salonda bulunanlar tarafından protesto edildi.

- Davanın geçmişi

Sivas olaylarına ilişkin ana davada, Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise "Madımak Otelini yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak" ve "45 kişiyi yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak" suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti.

Tahliye kararı veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtayca bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.