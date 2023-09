Kadın meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu: 1 ölü

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Berat Çetiner (25), Teyman C. (23) plakasız motosikletle daha önceden kadın meselesi yüzünden tartıştığı A.Y'nin bulunduğu yere gitti. Her iki taraf bir anda tabancaları çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı. Açılan ateşler sonucunda Berat Çetiner başından, Teymen C. göğsünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Berat Çetiner hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetiner'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Göğsünden vurulan Teymen C.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olaya karışan şüphelilerden A.Y'yi gözaltına aldı.